Планшет Vivo Pad3 оценен в 345 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Vivo Pad3, которая основан на производительной 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Новинку также оснастили оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флэш-памятью UFS 3.1 (128 ГБ) или UFS 4.0 (256 или 512 ГБ), 12,05-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 600 нит, АКБ ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 5-Мп селфи-камерой, 8-Мп тыльной камерой, акустической системой с шестью динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB-C (USB 3.2 Gen 1) и фирменной оболочкой OriginOS 4 на базе ОС Android 14 «из коробки». Планшет обойдется на дебютном китайском рынке в 345, 385, 425 и 465 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.