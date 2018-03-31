Планшет Voyo Vbook i5 получил 12,5-дюймовый дисплей

Китайская компания Voyo представила планшет Vbook i5, который можно назвать более доступным конкурентом Microsoft Surface Pro. Новинку оснастили 12,6 дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, процессором Intel Pentium 4415U, 8 ГБ оперативной памяти DDR3, SSD типоразмера M.2 объемом 128 ГБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, двумя портами USB 3.0 с разъемами Type-A и одним портом USB 3.1 с разъемом Type-C, видеовыходом micro-HDMI, звуковым разъемом, 5 Мп и 2 Мп камерами, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а также аккумулятором на 10 200 мАч. Размеры планшета равны 305:216:10 мм, а вес – чуть менее килограмму. Цена Voyo Vbook i5 составляет 480 долларов.