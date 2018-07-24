Планшет Xiaomi Mi Pad 4 LTE появился в продаже

2018-07-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Pad 4 LTE; [411]
Компания Xiaomi наконец-то выпустила в продажу планшет Mi Pad 4 LTE, который был представлен около месяца назад. Цена этой версии с модемом LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти составляет 220 долларов. Напомним, что планшет оснастили 8-дюймовым Full HD дисплеем с соотношением сторон 16:10, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 6000 мАч, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой с возможностью разблокировки устройства по лицу, LTE-модулем для интернета и звонков, модулем Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi-Fi.


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