Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 показали на фото

В сети появилась первая подборка качественных фотографий планшета Xiaomi Mi Pad 5 Pro, который был представлен несколько дней назад. Напомним, что оцененная от 415 долларов новинка характеризуется 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, разъемом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала, металлическим корпусом массой 620 граммов, толщиной 6,66 мм, черной, серебристой и зеленой расцветками, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и предустановленной прошивкой MIUI 13 For Pad.

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