Планшет Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 ARM засветился в бенчмарке

В прошлом году мы уже писали о том, что энтузиасты установили Windows 11 на планшет Xiaomi Mi Pad 5. Судя по всему, разработчики продолжают улучшать производительность и стабильность работы данной ОС на заточенном под Android планшете. Сегодня в аппарат под управлением Windows 11 ARM засветился в бенчмарке Geekbench V5, где набрал 456 баллов в одноядерном испытании и 1992 балла в многоядерном. Это почти на треть меньшем, чем набирают планшеты на Qualcomm Snapdragon 8cx с предустановленной ОС Windows.

Напомним, что Xiaomi Pad 5 характеризуется 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, батареей ёмкостью 8720 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основной и селфи-камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 860 и поддержкой стилуса.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
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