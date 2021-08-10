Планшет Xiaomi Mi Pad 5 оценен в 300 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделями Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые приходят на смену выпущенному три года назад Xiaomi Mi Pad 4. Итак, стандартная модель характеризуется 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, батареей ёмкостью 8760 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, основной и фронтальной камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 860, толщиной 6,86 мм и массой 515 г.

Старшая модель отличается производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, аккумулятором на 8600 мАч, быстрой зарядкой на 67 Вт, восемью динамиками Dolby Atmos, сдвоенными камерами на 50 Мп и 13 Мп, а также 5 Мп и 8 Мп. Xiaomi Mi Pad 5 с 6/128 ГБ памяти обойдется в 308 долларов, а с 6/256 ГБ – 355 долларов. Xiaomi Mi Pad 5 Pro с 6/128 ГБ – 385 долларов, с 6/256 ГБ – 433 доллара, а с 8/256 ГБ – 540 долларов.