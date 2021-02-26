Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Xiaomi Mi Pad 5, выход которого ожидается в мае-июне этого года. Итак, устройству прочат мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двойную тыльную камеру с модулями на 20 Мп и 13 Мп, поддержку мобильных сетей 5G и Wi-Fi 6, корпус из алюминия, боковой дактилоскоп, стилус с магнитным креплением, аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч, поддержку проводной зарядки на 50 Вт, массу 510 г и толщину 8,13 мм. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 620 долларов, 8/256 ГБ – 665 долларов, 12/512 ГБ – 775 долларов, а 16 ГБ/1 ТБ – 850 долларов.

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