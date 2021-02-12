Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку стилуса

Компания Xiaomi официально объявила о том, что спустя почти три года она выпустит новый планшет. Речь идет о Xiaomi Mi Pad 5, которому прочат оптимизированную для планшетов оболочку MIUI for Pad с возможностью одновременной работы с несколькими гаджетами (аналог MIUI+) и поддержку электронного пера, которая будет входить в комплект поставки.

Напомним, что вышедший в 2018 году Mi Pad 4 оснащается 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и с соотношением сторон 16:10, аккумулятором на 8620 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой с возможностью разблокировки устройства по лицу, LTE-модулем для интернета и звонков, модулем Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi-Fi.
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