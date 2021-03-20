Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит продвинутый стилус

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о планшете Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был представлен официально. Согласно патентной заявке, аппарат оснастят стилусом в духе Apple Pencil. Стилус получит разъём USB-C для зарядки и подключения к планшету, а также возможность закрепления на рамке устройства через магнитное крепление.

Предыдущие слухи прочили планшету процессор MediaTek Dimensity 1200, 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления изображения 144 Гц, боковой дактилоскоп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 20 Мп и 13 Мп, фирменную операционную систему ОС MIUI for Pad, толщину 8,13 мм и массу 510 граммов. Также ожидается выход Mi Pad 5 Pro, который отличается более дорогим процессором Snapdragon 870.