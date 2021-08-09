Планшет Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Xiaomi Mi Pad 5, официальный релиз которого состоится завтра, 10 августа. Итак, приложение подтвердило наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой 3,19 ГГц и графикой Adreno 650, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.

Устройству также прочат 10,95-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, поддержку стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, восемь динамиков, аккумулятор на 8750 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.