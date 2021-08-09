Планшет Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Xiaomi Mi Pad 5, официальный релиз которого состоится завтра, 10 августа. Итак, приложение подтвердило наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой 3,19 ГГц и графикой Adreno 650, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.

Устройству также прочат 10,95-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, поддержку стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, восемь динамиков, аккумулятор на 8750 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE...
В базе данных консоли Google обнаружились сведения о планшетах Samsung с модельными номерами SM-T737 и SM...
Представлен планшет Ulefone Tab A7 ...
Компания Ulefone пополнила ассортимент планшетов моделью Ulefone Tab A7, цена и дата начала продаж которо...
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) получае...
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019 года) получает стабильную версию One UI 3.1 на базе Android 11. Новое обн...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 11...
Вчера компания Lenovo представила флагманский планшет Yoga Tab 13, а сегодня стало известно об анонсе бол...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 показали на каче...
Сетевые источники поделились изображением и подробностями о планшетах серии Xiaomi Mi Pad 5, релиз которы...
Huawei представила MatePad Pro 12.6 на 5...
В прошлом месяце Huawei представила свои флагманские планшеты серии MatePad следующего поколения. Серия с...
Xiaomi Mi Pad 5 окажется недорогим планш...
Сетевые источники поделились подробностями о планшетах серии Xiaomi Mi Pad 5, в которую должны войти три ...
Huawei готовит к релизу дисплей для дете...
У Huawei запланировано мероприятие на 29 июля — и хотя большой анонс касается серии смартфонов P50, будут...
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor