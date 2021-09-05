Планшет Xiaomi Mi Pad 5 уже можно заказать в Белоруссии

В Белоруссии начали принимать предварительные заказы на глобальную версию планшета Xiaomi Mi Pad 5, который стал настоящим бестселлером в Китае. Но ждет ли его такая судьба в Европе? Если в Китае за планшет просят 2000 юаней (около 310 долларов), то в Белоруссии предзаказ принимают за 1200 BYN (примерно 480 долларов). Предполагается, что аналогичная цена будет и в России. При этом глобальная версия может похвастаться комплектным адаптером питания, которого нет в китайском варианте.

Напомним, что планшет оснащается 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, батареей ёмкостью 8760 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, основной и фронтальной камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 860, толщиной 6,86 мм и массой 515 г.