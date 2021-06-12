Планшет Xiaomi Mi Pad 5 засветился в России

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружился планшет Xiaomi под каталожным наименованием 21051182G, который появится в продаже под названием Xiaomi Mi Pad 5.

Ранее сообщалось, что планшет получит 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия. Также в серию войдут еще две модели. В качестве аппаратной платформы будут использоваться чипсеты Qualcomm Snapdragon 870, 860 и 768G, либо же одна Snapdragon 870. Официальный релиз Xiaomi Mi Pad 5 должен состояться в августе этого года.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
Смартфон Nokia C20 получил съемную батар...
Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C20, которая работает под уп...
Zeiss и Vivo будут создавать смартфоны в...
Zeiss Group, немецкая компания, производящая оптическую электронику и оптическую продукцию, теперь стреми...
OnePlus 6 и 6T получили новое обновление...
OnePlus выпускает новое обновление для смартфонов OnePlus 6 и 6T которые дебютировали в 2018 году. Oxygen...
OnePlus 6 / 6T получил новое обновление ...
Китайский бренд OnePlus выпустила новое системное обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T. ...
ZTE Blade 11 Prime стоит 192 доллара...
В США появился новый смартфон ZTE под названием Blade 11 Prime. Он прибыл по цене 192 доллара, и его в об...
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с...
Еще несколько лет назад это было бы просто невероятно: полноценный кинотеатр с отличным качеством изображ...
Нужен ли авторегистратор в машине...
В последнее время большинство автомобилистов стали приобретать себе видеорегистраторы, так это отличное ...
Представлен неттоп-корпус Akasa Newton T...
Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Newton TN для компьютеров Intel NUC поколения Tiger...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor