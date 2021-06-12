Планшет Xiaomi Mi Pad 5 засветился в России

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружился планшет Xiaomi под каталожным наименованием 21051182G, который появится в продаже под названием Xiaomi Mi Pad 5.

Ранее сообщалось, что планшет получит 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия. Также в серию войдут еще две модели. В качестве аппаратной платформы будут использоваться чипсеты Qualcomm Snapdragon 870, 860 и 768G, либо же одна Snapdragon 870. Официальный релиз Xiaomi Mi Pad 5 должен состояться в августе этого года.