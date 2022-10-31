Планшет Xiaomi Mi Pad 6 получит 120-Гц экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Xiaomi Mi Pad 6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 12,4- или даже большим дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой до 120 Гц с возможностью адаптивной регулировки для эффективного энергопотребления. Учитывая серьезный апгрейд, цена планшета значительно возрастет в сравнении с предшественником. За Xiaomi Mi Pad 5 Pro, напомним, в Китае просят от 410 долларов. А вот базовый вариант Xiaomi Mi Pad 6 может обойтись уже в 550 долларов.