Планшет Xiaomi Notebook 12.4 2-in-1 оценен в 445 долларов

Компания Xiaomi выпустила в Китае планшет Notebook 12.4 2-in-1, который на самом деле является клоном выпущенного еще в прошлом году на глобальном рынке Xiaomi Book S 12.4. Единственное отличие новинки – это цена. Если в Европе за Xiaomi Book S 12.4 просят 700 евро, то Xiaomi Notebook 12.4 2-in-1 обойдется китайским покупателям всего в 445 долларов.

Планшет характеризуется предустановленной ОС Windows 11, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (переименованная Snapdragon 855), 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, батареей ёмкостью 38,08 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом USB-C, а также адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

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