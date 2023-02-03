Планшет Xiaomi Notebook 12.4 2-in-1 оценен в 445 долларов

Планшет характеризуется предустановленной ОС Windows 11, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (переименованная Snapdragon 855), 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, батареей ёмкостью 38,08 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом USB-C, а также адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.