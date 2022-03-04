Планшет Xiaomi Pad 5 Pro подешевел до 380 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на планшет Xiaomi Pad 5 Pro, который стал настоящим бестселлером в Китае. Теперь в Поднебесной за него просят 380 долларов. Планшет характеризуется 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой стилуса и HDR10, восьмиядерной платформой Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, а также основной и фронтальной камерами с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 5 Мп.

Комментарии и отзывы Xiaomi Pad 5 Pro
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