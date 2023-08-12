Планшет Xiaomi Pad 6 Max получит крупную клавиатуру

Компания Xiaomi поделилась новой порцией подробностей о планшете Xiaomi Pad 6 Max, официальный релиз которого запланирован на 14 августа. На этот раз китайский производитель рассказал о клавиатуре, которая максимально раскроет огромный 14-дюймовый экран. Размеры клавиш составят 16:16 мм. Также сообщается о 15 дополнительных функциональных клавишах и крупном тачпаде. На дисплее можно будет одновременно запускать четыре приложения.

Ранее было подтверждено наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятора ёмкостью 10000 мАч, поддержки проводной 33-Вт зарядки, восьми динамиков и операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой MIUI for Pad «из коробки».

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