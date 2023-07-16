Планшет Xiaomi Pad 6 Max засветился в сети

В базе данных регулятора 3C обнаружилось упоминание планшета Xiaomi Pad 6 Max, который еще не был представлен официально. Устройство проходит под кодовым наименованием 2307BPPDCC. По данным сертификационного ведомства, аппарат получит поддержку проводной зарядки мощностью до 67 Вт.

Напомним, что в апреле этого года были выпущены планшеты Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro. Предполагается, что Pad 6 Max получит увеличенный экран и более производительный процессор. Xiaomi Pad 6 Pro оснащается мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 г., 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, основной камерой на 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14 «из коробки», поддержкой NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.