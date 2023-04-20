Планшет Xiaomi Pad 6 Pro показали на живых фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного пару дней назад планшета Xiaomi Pad 6 Pro, а также чехла-клавиатуры и стилуса.

Напомним, что оцененная от 365 долларов новинка характеризуется мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 г, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, основной камерой на 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14 «из коробки», поддержкой NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.