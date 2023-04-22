Планшет Xiaomi Pad 6 Pro вызвал ажиотаж в Китае

Напомним, что Xiaomi Pad 6 Pro характеризуется производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 граммов, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, тыльной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 8600, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.