Планшет Xiaomi Pad 6 Pro вызвал ажиотаж в Китае

Компания Xiaomi объявила, что в рамках приема предзаказов Xiaomi Pad 6 Pro показал рекордный результат среди всех планшетов за 2023 год. Речь идет о крупных китайских площадках JD.com и Tmall. Открытые продажи новинки стартовали вчера по цене от 450 долларов.

Напомним, что Xiaomi Pad 6 Pro характеризуется производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 граммов, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, тыльной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 8600, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.