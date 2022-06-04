Планшет Xiaomi Pad 6 получит экран 2,5K с частотой 120 Гц

В сети опубликованы новые подробности о новом планшете Pad 6 компании Xiaomi. Линейка Pad 6 будет включать две модели, Pad 6 и Pad 6 Pro. Базовая модель получит экран 2,5К с частотой кадров 120 Гц и мобильную платформу Snapdragon 870. Версия Pro будет использовать SoC Snapdragon 888. Планшеты будут иметь большой экран (более 11 дюймов), новый дизайн, улучшенную камеру и большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки (до 120 Вт), а также операционную систему Android 13.

Официальная премьера линейки планшетов Xiaomi Pad 6 ожидается в августе.