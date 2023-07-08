Планшет Xiaomi Pad 6 вышел в Европе

Компания Xiaomi дала старт европейским продажам планшета Xiaomi Pad 6, который оценен в 400 и 450 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что Xiaomi Pad 6 характеризуется 11-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 550 нит и поддержкой Dolby Vision, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8840 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, металлическим корпусом толщиной 6,51 мм и массой 450 граммов.

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