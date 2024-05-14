Планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 появился в российской продаже

Российские ритейлеры дали старт продажам планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, который оценен в 70 и 80 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Первых покупателей ждет подарок в виде клавиатуры Touchpad Keyboard.

Напомним, что планшет оснащается 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3К, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 900 кд/м2 и поддержкой стилуса, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, селфи-камерой на 50 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, модулем NFC, предустановленной программной оболочкой HyperOS, а также корпусом толщиной 6,26 мм и массой 590 грамм.