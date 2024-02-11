Планшет Xiaomi Pad 6S Pro показали на пресс-рендере

Информатор ZionsAnvin поделился качественным изображением и подробностями о планшете Xiaomi Pad 6S Pro, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 12,45-дюймового LCD-дисплея с соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддержки 120-Вт проводной зарядки. Предполагается, что презентация планшета состоится в конце февраля одновременно со смартфоном Xiaomi 14 Ultra.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что планшеты Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro также будут представлены в конце февраля. Базовой модели прочат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а Xiaomi Pad 7 Pro – OLED-экран и флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.