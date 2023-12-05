Планшет Xiaomi Pad 7 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Планшеты серии Xiaomi Pad 6 были представлены только в апреле этого года, но авторитетный инсайдер Digital Chat Station уже опубликовал подробности о следующем поколении. Итак, обе модели оснастят прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, выполненной по нормам 4-нм техпроцесса, фирменной прошивкой HyperOS, дисплеями с частотой обновления 144 Гц, стереодинамиками и основными камерами с главным модулем на 50 Мп. При этом, Xiaomi Pad 7 получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, а Xiaomi Pad 7 Pro – поддержку 90-Вт зарядки. Официальная презентация новинок ожидается в следующем году.

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