Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оценили в 460 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Pad 7S Pro, который получил 12,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3.2K, соотношением сторон 3:2, переменной кадровой частотой до 144 Гц, яркостью до 1000 нит и версией с экраном nano soft light.

Новинка также оснащается фирменным флагманским процессором XRing O1, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5T, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, аккумулятором ёмкостью 10610 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, четырьмя микрофонами, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, разъемом USB 3.2 Gen 1, а также корпусом толщиной 5,8 мм и массой 576 граммов. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 460 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти.