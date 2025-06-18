Планшет Xiaomi Pad 7S Pro показали в четырех расцветках

Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные грядущему флагманскому планшету Xiaomi Pad 7S Pro. Аппарат продемонстрировали в черной, серой, фиолетовой и титановой расцветках. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 10610 мАч, поддержки 120-Вт проводной быстрой зарядки, фирменного 3-нанометрового процессора XRING 01 с тактовой частотой до 3,9 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP16, 12,5-дюймового экрана с разрешением 3,2K, частотой обновления изображения 144 Гц и версией с мягким светом, антибликовым покрытием и продвинутой защитой для глаз, тыльной камеры на 50 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, а также корпуса толщиной 5,8 мм и массой 576 граммов.