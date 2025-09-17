Планшет Xiaomi Pad 8 показали на пресс-фото

Компания Xiaomi объявила, что в конце сентября будет представлен планшет Xiaomi Pad 8. Также производитель опубликовал первое изображение грядущей новинки. Аппарат получит 11,2-дюймовый дисплей, производительный процессор, фирменную программную оболочку HyperOS 3, узкие рамки вокруг экрана, поддержку стилуса и чехла-клавиатуры.

Ранее в бенчмарке Geekbench была протестирована старшая модель Xiaomi Pad 8 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие 16 ГБ ОЗУ, операционной системы Android 16 и флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц. Планшет набрал 2967 и 9485 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро…
Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio…
Apple отменила разработку складного iPad…
Согласно информации издания DigiTimes, Apple находится на раннем этапе разработки прототипа складного iPh…
Сегодня Apple представит iPad Pro на M5…
По информации инсайдеров, компания Apple сегодня помимо iPhone 17 может показать и долгожданный iPad Pro …
Планшет Xiaomi Pad 8 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования планшета Xiaomi Pad 8 Pro…
Представлен компактный планшет HUAWEI MatePad Mini …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент компактных планшетов моделью MatePad Mini, которая может похвастать…
Представлен компактный планшет Samsung Galaxy Tab A11…
Компания Samsung объявила о выпуске компактного планшета Galaxy Tab A11, который приходит на смену выпуще…
Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры…
Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с п…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 оценили в 165 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Xiaoxin Tablet 12.1, которая основана н…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor