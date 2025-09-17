Планшет Xiaomi Pad 8 показали на пресс-фото

Компания Xiaomi объявила, что в конце сентября будет представлен планшет Xiaomi Pad 8. Также производитель опубликовал первое изображение грядущей новинки. Аппарат получит 11,2-дюймовый дисплей, производительный процессор, фирменную программную оболочку HyperOS 3, узкие рамки вокруг экрана, поддержку стилуса и чехла-клавиатуры.

Ранее в бенчмарке Geekbench была протестирована старшая модель Xiaomi Pad 8 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие 16 ГБ ОЗУ, операционной системы Android 16 и флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц. Планшет набрал 2967 и 9485 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.