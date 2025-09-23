Планшет Xiaomi Pad 8 выпустят уже послезавтра

Компания Xiaomi официально объявила, что релиз планшетов серии Xiaomi Pad 8 состоится уже 25 сентября. В тот же день будут представлены флагманские смартфоны Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Производитель подтвердил наличие 11,2-дюймового флагманского LCD-экрана с разрешением 3.2K, кадровой частотой 144 Гц, плотностью пикселей 345 PPI, пиковой яркостью 800 нит, технологией Nano Soft Light, поддержкой DC Dimming и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite в старшей модели и производительной однокристальной системы Snapdragon 8s Gen 4 в стандартной. Также планшеты Xiaomi Pad 8 первыми получат фирменную графическую оболочку HyperOS 3.