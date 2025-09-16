Планшет Xiaomi Pad Mini выпустят в сентябре

Компания Xiaomi объявила, что 24 сентября на международном рынке будет представлен планшет Pad Mini. Судя по тизеру, перед нами компактное устройство с флагманскими характеристиками. Предполагается, что новинка окажется переименованным Redmi K Pad, который вышел в Китае в июне этого года.

Последний имеет в своем оснащении топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400+, 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 3K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 700 нит, поддержкой DC-димминг и тройной сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, цельнометаллический корпус с тыльной панелью с пескоструйной обработкой, графический движок Rage Engine 4.0 для лучшей производительности, систему охлаждения с жидкостной конструкцией из алюминиевого сплава на 12050 мм², АКБ ёмкостью 7500 мАч, поддержку 67-Вт быстрой проводной зарядки, байпасную зарядку Plus, два интерфейса USB-C, четыре динамика и двухосевой линейный вибромотор X-оси.