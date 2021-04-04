Планшет Xiaomi следующего поколения может иметь функцию рабочего стола

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, подтвердил своим поклонникам, что компания планирует выпустить новый планшет, возможно он имел ввиду Mi Pad 5 (неофициальное название).

Xiaomi Mi Pad следующего поколения возможно получит процессор Qualcomm Snapdragon 800 серий. Однако к дополнению процессору, планшет также может поставляться с режимом рабочего стола, функцией, аналогичной режиму рабочего стола смартфона Mi MIX Fold, о котором было официально объявлено несколько дней назад.

Согласно слухам в сети, Mi Pad 5 будет оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем, способным отображать 2K изображения, с поддержкой частоты обновления 144 Гц и скорости касания до 480 Гц. Ещё планшет будет иметь фронтальный стиль, аналогичный iPad Pro (2018/2020), а также профиль задней камеры, аналогичный Mi 11.

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