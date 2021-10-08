Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 окажется очень легким

Компания Lenovo раскрыла новые сведения о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.6, главной особенностью которого станет 12,6-дюймовый экран Samsung E4 AMOLED с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, яркостью до 600 кд/м2, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Согласно новым фотографиям, устройство получит четыре динамика JBL, поддержку технологии Dolby Atmos и массу всего 568 граммов.

Планшет также оснастят металлическим корпусом, мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом USB-C, батареей ёмкостью 10200 мАч и поддержкой проводной зарядки на 45 Вт.