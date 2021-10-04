Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 показали на фото

Компания Lenovo опубликовала фото 12,6-дюймового планшета Xiaoxin Pad Pro, который будет работать под управлением фирменной оболочки ZUI 13 на основе Android 11. Судя по фото, аппарат получил сдвоенную тыльную камеру и размеры 287:184 мм. Планшет также будет оснащаться AMOLED-дисплеем Samsung E4 с разрешением 2560:1600 с кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, яркостью 600 кд/м2, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом USB-C, батареей ёмкостью 10200 мАч и поддержкой проводной зарядки на 45 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaoxin Pad Pro 12.6
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