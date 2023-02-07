Планшет Xunfei T20 Pro получил поворотную 50-Мп камеру

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае интересного планшета – Xunfei T20 Pro. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 90 Гц, а также сертификацией TUV Rheinland и Eyesafe 2.0, неназванной восьмиядерной платформой Unisoc, 8 ГБ ОЗУ и 512 флеш-памяти, поворотной 50-Мп камерой и ToF для измерения расстояния от пользователя до экрана, датчиком освещенности, батареей ёмкостью 12000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и комплектным стилусом с распознаванием до 4096 степеней нажатия. Планшет уже можно приобрести на домашнем китайском рынке по цене в 1325 долларов.

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