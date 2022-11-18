Планшет ZTE K98 получил поддержку стилуса Компания ZTE пополнила ассортимент планшетов моделью K98, который предназначен для корпоративного и государственного сегментов. Новинку оснастили комплектным стилусом K-pencil, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7250 мАч, металлическим корпусом, четырьмя динамиками, тремя микрофонами, толщиной 7,9 мм и массой 490 граммов. Компания ZTE пополнила ассортимент планшетов моделью K98, который предназначен для корпоративного и государственного сегментов. Новинку оснастили комплектным стилусом K-pencil, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7250 мАч, металлическим корпусом, четырьмя динамиками, тремя микрофонами, толщиной 7,9 мм и массой 490 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:59 . Продукт - ZTE K98

Представлен 100-долларовый планшет Doogee T10…

Компания Doogee пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью T10, полноценная презентация которой ож… Компания Doogee пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью T10, полноценная презентация которой ож…

Представлен защищенный планшет Durabook R8 Tablet…

Компания Durabook Americas пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью R8 Tablet, которая оценена … Компания Durabook Americas пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью R8 Tablet, которая оценена …

Xiaomi продала 75 тысяч Redmi Pad за сутки …

Вчера мы писали о том, что планшет Redmi Pad появился в продаже, а уже сегодня Xiaomi отчиталась о его пр… Вчера мы писали о том, что планшет Redmi Pad появился в продаже, а уже сегодня Xiaomi отчиталась о его пр…

2K-планшет Redmi Pad оценен в 160 долларов …

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad, которая оценена в Индии в 160, 185 и 2… Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad, которая оценена в Индии в 160, 185 и 2…

100-долларовый планшет Doogee T10 появился в продаже…

Компания Doogee выпустила в продажу планшет T10, который оценен в 120 долларов. При этом, рекомендованная… Компания Doogee выпустила в продажу планшет T10, который оценен в 120 долларов. При этом, рекомендованная…

OnePlus Pad скоро отправится в релиз…

Компания OnePlus на протяжении достаточно длительного времени выпускает смартфоны, которые изначально был… Компания OnePlus на протяжении достаточно длительного времени выпускает смартфоны, которые изначально был…

Apple уже готовит складной планшет…

На протяжении уже двух лет идут обсуждения о том, будет ли компания Apple выпускать складной смартфон или… На протяжении уже двух лет идут обсуждения о том, будет ли компания Apple выпускать складной смартфон или…