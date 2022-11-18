Планшет ZTE K98 получил поддержку стилуса

Компания ZTE пополнила ассортимент планшетов моделью K98, который предназначен для корпоративного и государственного сегментов. Новинку оснастили комплектным стилусом K-pencil, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7250 мАч, металлическим корпусом, четырьмя динамиками, тремя микрофонами, толщиной 7,9 мм и массой 490 граммов.