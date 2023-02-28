Планшет ZTE Nubia Pad 3D оценен в 1000 евро

Компания ZTE пополнила ассортимент планшетов моделью Nubia Pad 3D, которая способна выводить объемное изображение без специальных очков. Суть технологии AI Engine Super Bionic Eye заключается в том, что движение глаз пользователя отслеживают две фронтальные камеры (16 Мп и 8 Мп). После обработки данных на дисплей выводится стереографическая картинка в зависимости от положения глаз. Специальные приложения способны преобразовывать в 3D видео, игры или фото.

Что до технических характеристик, планшет оснащается производительным процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12,4-экраном с разрешением 2,5К, четырьмя динамикми с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 9070 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки. Цена планшета составляет 1000 евро.