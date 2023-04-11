Планшет ZTE Nubia Pad 3D появился в продаже

Компания ZTE дала старт международным продажам планшета Nubia Pad 3D, главной особенностью которого стал вывод объемного изображения без специальных очков. За это здесь отвечает технология AI Engine Super Bionic Eye, в основе которой две фронтальные камеры (16 Мп и 8 Мп) для отслеживания движения глаз. После обработки данных на дисплей выводится стереографическая картинка в зависимости от положения глаз. Специальные приложения способны преобразовывать в 3D видео, игры или фото.

Что до технических характеристик, планшет оснащается производительным процессором Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 12,4-экраном с разрешением 2,5К, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 9070 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки. Цена планшета составляет 1150 долларов.

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