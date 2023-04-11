Планшет ZTE Nubia Pad 3D появился в продаже …

Компания ZTE дала старт международным продажам планшета Nubia Pad 3D, главной особенностью которого стал вывод объемного изображения без специальных очков. За это здесь отвечает технология AI Engine Super Bionic Eye, в основе которой две фронтальные камеры (16 Мп и 8 Мп) для отслеживания движения глаз. После обработки данных на дисплей выводится стереографическая картинка в зависимости от положения глаз. Специальные приложения способны преобразовывать в 3D видео, игры или фото.
Что до технических характеристик, планшет оснащается производительным процессором Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 12,4-экраном с разрешением 2,5К, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 9070 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки. Цена планшета составляет 1150 долларов.