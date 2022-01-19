Планшет для рисования Xiaomi MIJIA LCD Small Blackboard Storage Edition

Xiaomi впервые выпустила маленькую доску MIJIA LCD Small Blackboard, также известную как MIJIA LCD Writing Tablet, еще в 2019 году. Продукт стал неожиданным хитом и компания также зафиксировала огромные продажи с течением времени. Возможно, это побудило фирму разработать обновленную версию, которая теперь запущена в Китае. Версия известна как MIJIA LCD Smal Blackboard Storage Edition.

Как следует из названия, новая версия поставляется с выделенным хранилищем, в отличие от предыдущих моделей, где пользователи не могут сохранять то, что написано на экране. Написанные тексты или рисунки исчезают, как только экран протирается. В то время как предыдущая модель была доступна в 10-дюймовом, 13,5-дюймовом и 20-дюймовом вариантах, новая версия поставляется с одним 13,5-дюймовым ЖК-экраном. Дисплей оснащен технологией электромагнитной индукции, уровнем чувствительности к давлению 2048 и сочетает в себе реальный опыт письма на традиционной бумаге с плавным восприятием ЖК-экрана.

В комплекте с планшетом идет пассивная беспроводная электромагнитная ручка, которая не требует подзарядки и может быть использована в любое время. Ход пера составляет всего 0,7 мм, что сравнимо с ощущением написания традиционной ручкой. Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition имеет встроенное хранилище объемом 121 МБ и поддерживает хранение контента на 400 страницах. Вы можете сохранять записи локально без мобильного телефона. Устройство также может быть сопряжено со смартфоном, что даст пользователям возможность добавить поддержку резервного копирования на облачный диск Xiaomi. Он также обеспечивает поддержку беспроводной передачи Bluetooth 5.0. Что касается времени автономной работы, встроенная батарея большой емкости емкостью 1000 мАч может работать в течение одной недели в полностью заряженном состоянии. Он также оснащен интерфейсом USB Type-C для быстрой зарядки.
Комментарии и отзывы Xiaomi MIJIA LCD Small Blackboard Storage Edition
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