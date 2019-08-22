Планшет для рисования, способный работать год без подзарядки

Компания Xiaomi объявила о завершении краудфандинговой компании по сбору средств на планшет Mijia LCD. Устройство работает как цифровой аналог грифельной или маркерной доски и может работать год без подзарядки.

Долой листы и ручки

Mijia LCD предназначен для людей, чья работа связана с большим количеством расчётов или просто для творческих личностей. Также гаджет отлично подойдёт для обучения детей рисованию. Планшет выполнен в минималистичном стиле и оснащён чувствительным к нажатию жидкокристалическим дисплеем. На одной из граней корпуса крепится лёгкий магнитный стилус. Как утверждают представители Xiaomi, их устройство безопасно для глаз, а сам дисплей более контрастный и точный, по сравнению с аналогами. Сменная батарея в Mijia LCD обеспечивает высочайшее время автономной работы — до 365 дней при 100 циклах очистки экрана в сутки.

Цена

Для продажи представлены два варианта планшета: 10-дюймовая модель за $6 и 13,5-дюймовая за $14.