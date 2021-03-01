Планшет iPad Pro 5 получит mini-LED дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о топовом планшете Apple iPad Pro 5, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит фирменную флагманскую платформу A14X Bionic с уровнем производительности Apple M1, дисплей mini-LED с очень глубоким чёрным цветом, насыщенными цветами, высокой яркостью и контрастностью, фронтальную камеру над экраном, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп (главный), 10 Мп (сверхширокугольный) и 7 Мп (датчик глубины сцены TrueDepth), модем Qualcomm Snapdragon X55 для сетей 5G, от 8 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти.