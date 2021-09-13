Планшет iPad mini 6 засветился на фото

В сети появились новые изображения планшета iPad mini 6, который еще не был представлен официально. Судя по фото, аппарат получит расположенные на верхней панели клавиши регулировки громкости, переднюю панель с тонкими рамками и без кнопки Home, два стереодинамика и заднюю панель с одинарной камерой.

Предполагается, что планшет оснастят габаритами 206,3:137,8:6,1 мм, симметричным портом USB-C вместо старого Lightning, поддержкой компактного и немного упрощенного стилуса, фирменной платформой Apple A14, модемом для сетей 5G и пятью расцветками: космическую серую, серебристую, розово-золотую, золотую и небесно-голубую. Ориентировочная цена базового вариант с 64 ГБ памяти и без поддержки сотовой связи составляет 400 долларов, а с 256 ГБ памяти – 550 долларов. Версии с модемами обойдутся в 530 и 680 долларов соответственно.