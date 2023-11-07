Планшет iQOO Pad вышел в новой расцветке

Напомним, что планшет характеризуется производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 Plus, 12,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, четырьмя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, портом USB-C, батареей ёмкостью 10000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.