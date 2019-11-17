Планшет повышенной прочности Latitude 7220 Rugged Extreme обладает 11,6-дюймовым экраном

Компания Dell представила планшет повышенной прочности Latitude 7220 Rugged Extreme с 11,6-дюймовым экраном и разрешением Full HD (1920 на 1080 точек. Аппарат создан на использование в неблагоприятных условиях — на открытых пространствах и стройках. Гаджет не боится воды, пыли, грязи и песка. В основе устройства лежит процессор Intel Core i3-8145U. В качестве ОС используется Windows 10. Предусмотрена инфракрасная камера, предназначенная для использования с системой Windows Hello, а также адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Цена новинки составляет от 1900 долларов.