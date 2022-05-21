Планшет realme Pad X 5G получит поддержку стилуса

Планшет realme Pad X 5G будет представлен 26 мая. realme пока не обнародовала никаких подробностей, но уже появились некоторые характеристики планшета.

Планшет предлагает разрешение 2360 х 1640 пикселей, встроенной памяти 64 или 128 ГБ и 4 и 6 ГБ оперативной памяти. Планшет будет доступен в трех цветах, один из которых взаимствован у смартфонов линейки GT. Также в комплектацию входит стилус. Учитывая дизайн и разрешение, можно с уверенностью сказать, что это будет не просто слегка модифицированный realme Pad. Напомним, планшету приписывали Snapdragon 870, также может выйти версия с Snapdragon 8 Gen 1. Цена планшета составляет 9999 юаней (1 493 долларов).
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