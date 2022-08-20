Планшет-ридер Onyx Boox Tab 8 оценен в $410

Компания ONYX пополнила ассортимент гибридных устройств моделью Boox Tab 8, который выполняет функцию ридера и планшета одновременно. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Android 11, 7,8-дюймовым сенсорным экраном на основе электронной бумаги E Ink с разрешением 1872:1404 пикселей (плотность 300 PPI), фронтальной подсветкой с с настройкой цветовой температуры, поддержкой специального пера, чувствительного к силе нажатия, и с задержкой ввода 24,17 мс, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, размерами 194:136,5:8,3 мм и массой 264 граммов.