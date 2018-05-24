Планшеты MediaPad M5 выйдут с экранами размером 8,4 и 10,8 дюйма

В России выходят планшеты Huawei MediaPad M5 с 4 Гб ОЗУ и Quad HD 8,4 и 10,8 дюймовыми дисплеями. Разрешение у всех планшетов будет 2560 на 1440 пикселей. За производительность устройств отвечает чипсет Kirin 960 собственной разработки. Планшеты оснащены камерами с оптикой на 13 МП и 8 МП. У девайса с диагональю 8,4 дюйма батарея будет мощностью 5100 мАч, а у старшей версии 7500 мАч. В качестве ОС выступит 8-я версия ОС Android. Стоимость моделей составит от 27990 рублей в зависимости от конфигурации.