Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 практически анонсировали

Стоит сказать, что компания Samsung пока что не объявила официальную дату презентации серии планшетов Galaxy Tab S10, но уже сегодня появился баннер на официальном сайте, который прояснил некоторые детали. Этот баннер был размещён на сайте Samsung India и он затрагивает стандартную программу предварительного бронирования устройств без официального анонса. Суть проста — пользователь вносит аванс в размере 1000 рупий, чтобы зарезервировать планшет до его официального анонса, после чего получает бонусы на сумму 3500 рупий после официального анонса устройства. Обычно этот аванс полностью возвращается, если клиент передумает покупать планшет, так что потенциальный покупатель ничего не теряет в конечном итоге.

При этом журналисты отмечают, что крайне интересная информация скрыта в мелком шрифте — период предварительного бронирования начинается 17 сентября и заканчивается 25 сентября. Это значит, что официальный анонс новых планшетов состоится 26 сентября, но только в том случае, если этот постер на самом деле подлинный, а не нарисованный фанатами для создания шума в интернете. Также хотелось бы обратить внимание на то, что время начала поставок и старта продаж пока что неизвестно. Но мы будем следить за новостями, чтобы узнать больше деталей до официального анонса устройства в обозримом будущем, потому что новые планшеты должны быть крайне интересными с технической точки зрения. Ведь компания явно готовит крупный апдейт линейки.