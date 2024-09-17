Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 практически анонсировали

При этом журналисты отмечают, что крайне интересная информация скрыта в мелком шрифте — период предварительного бронирования начинается 17 сентября и заканчивается 25 сентября. Это значит, что официальный анонс новых планшетов состоится 26 сентября, но только в том случае, если этот постер на самом деле подлинный, а не нарисованный фанатами для создания шума в интернете. Также хотелось бы обратить внимание на то, что время начала поставок и старта продаж пока что неизвестно. Но мы будем следить за новостями, чтобы узнать больше деталей до официального анонса устройства в обозримом будущем, потому что новые планшеты должны быть крайне интересными с технической точки зрения. Ведь компания явно готовит крупный апдейт линейки.