Планшеты Xiaomi Pad 6 появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт розничным продажам планшетов Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, которые были представлены пару дней назад. За базовую модель просят 275, 290 и 335 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старшая модель стоит 365, 410, 450 и 495 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ.

Напомним, что Xiaomi Pad 6 Pro оснащается производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,51 мм, массой 490 граммов, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, тыльной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 8600, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Xiaomi Pad 6 отличается IPS-экраном и процессором Snapdragon 870.