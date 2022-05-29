Планшету Xiaomi Pad 6 приписывают 144-Гц дисплей

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружились упоминания планшетов Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Pro 5G, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что устройства будут основаны на топовых однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000. Также планшеты оснастят поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, батареей ёмкостью более 8000 мАч, экраны с частотой обновления изображения 144 Гц, продвинутой аудиосистемой и свежей версией фирменной программной оболочки MIUI for Pad. Дата официальной презентации и ориентировочные цены перспективных новинок пока не раскрываются.