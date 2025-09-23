Планет Samsung Galaxy Tab A11 оценили в 145 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A11, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 8,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1340:800 точек и кадровой частотой 90 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой с автофокусом разрешением, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.0, модемом 4G LTE, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки. Планшет оценен в 145 и 200 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Те же конфигурации с поддержкой LTE обойдутся в 160 и 235 долларов соответственно.

Honor выпустила тизер планшета MagicPad 3…
До презентации компании Honor, запланированной на 2 июля, остаётся всё меньше времени, и компания активно…
Планшет Infinix XPAD 20 оценили в 12500 рублей …
Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD 20, который оценен в 12500, 14000 и 16000 руб…
Планшет OPPO Pad 5 получит флагманский процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал изображение и подробности о характеристиках флаг…
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 показали на фото…
В базе регулятора Safety Korea обнаружились фотографии планшета Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra и S10 L…
Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро…
Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio…
Планшет Infinix XPAD GT оценен в 36 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD GT, в основе которой лежит старенький, но еще…
Планшет OnePlus Pad Lite показали на пресс-рендерах…
Компания OnePlus опубликовала официальные изображения планшета OnePlus Pad Lite, официальный релиз которо…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 показали на пресс-рендера…
Компания Lenovo опубликовала тизеры планшета Xiaoxin Tablet 12.1, который еще не был представлен официаль…
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor