Планет Samsung Galaxy Tab A11 оценили в 145 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A11, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 8,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1340:800 точек и кадровой частотой 90 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой с автофокусом разрешением, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.0, модемом 4G LTE, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки. Планшет оценен в 145 и 200 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Те же конфигурации с поддержкой LTE обойдутся в 160 и 235 долларов соответственно.