Плата ASRock X470 Fatal1ty Gaming ITX/ac показалась на рендерах

Сетевые источники поделились рендерами материнской платы ASRock X470 Fatal1ty Gaming ITX/ac, которая еще не была представлена официально. Изделие, выполненное в типоразмере mini-ITX, работает с процессорами AMD Ryzen 2000. Плата оснащается двумя слотами для модулей памяти DIMM, одним слотом PCIe 3.0 x16, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, встроенным адаптером Wi-Fi 802.11ac, слотом M.2, двумя портами USB 2.0, двумя USB 3.0 и одним USB 3.1 с разъемом Type-C. Из видеовыходов здесь предусмотрены DisplayPort и HDMI. Цена и дата начала продаж платы ASRock X470 Fatal1ty Gaming ITX/ac пока не сообщаются.